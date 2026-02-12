12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

मुजफ्फरनगर

SP-CO पर बरसाई गोलियां, 5KG गोल्ड लूटने का आरोपी मुठभेड़ में मारा गया, दरोगा-सिपाही को लगी गोली

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 50000 इनामी अजमद को एनकाउंटर में मार गिराया। मुठभेड़ में सिपाही और दरोगा दरोगा को गोली लगी है।

Google source verification

मुजफ्फरनगर

image

Aman Pandey

Feb 12, 2026

Encounter

मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 50 हजार के इनामी बदमाश अजमद को एनकाउंटर में मार गिराया है।

मुजफ्फरनगर में तड़के करीब साढ़े तीन बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से सन्नाटा टूट गया। पुलिस और बदमाश के बीच करीब 20-25 मिनट तक चली। इस दौरान मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी बदमाश अजमद मारा गया।

घेराबंदी के बाद शुरू हुई अंधाधुंध फायरिंग

पुलिस को सूचना मिली थी कि अजमद अपने गांव आने वाला है। इनपुट पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस टीम ने सरेंडर के लिए कहा तो उसने कार्बाइन और पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अजमद लगातार गोलियां बरसाता रहा, जिससे पुलिस की गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। पुलिसकर्मियों ने वाहनों की आड़ लेकर जवाबी फायरिंग शुरू की। इसी दौरान पुलिस की एक गोली उसे लगी और मौके पर गिर पड़ा। घायल हालत में पुलिस उसे तुरंत बुढ़ाना सीएचसी लेकर पहुंची, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और सामान बरामद किया है। मृतक बदमाश के पास से 9 एमएम की कार्बाइन, एक पिस्टल, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, बड़ी संख्या में कारतूस, कुछ दस्तावेज, लूट की ज्वेलरी और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।

चार राज्यों में 40 केस, पुलिस की वर्दी में करता था लूट

40 वर्षीय अजमद मुजफ्फरनगर के शाहपुर का रहने वाला था। उस पर यूपी, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड में करीब 40 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। 2021 में राजस्थान के चुरू में मुथूट फाइनेंस से 5 किलो सोना लूटने का आरोप भी उसी पर था। पुलिस के मुताबिक, वह अक्सर पुलिस की वर्दी पहनकर वारदात करता था। हाल ही में बुढ़ाना थाने में हुई लूट के बाद से पुलिस उसकी तलाश में थी।

इलाके में हाई अलर्ट

एनकाउंटर के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। सुबह होते-होते खबर फैलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। पुलिस ने पूरे ऑपरेशन को बड़ी सफलता बताया है।

Updated on:

12 Feb 2026 08:53 am

Published on:

12 Feb 2026 07:36 am

