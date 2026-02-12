SP-CO पर बरसाई गोलियां, 5KG गोल्ड लूटने का आरोपी मुठभेड़ में मारा गया, दरोगा-सिपाही को लगी गोली

पुलिस को सूचना मिली थी कि अजमद अपने गांव आने वाला है। इनपुट पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस टीम ने सरेंडर के लिए कहा तो उसने कार्बाइन और पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अजमद लगातार गोलियां बरसाता रहा, जिससे पुलिस की गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। पुलिसकर्मियों ने वाहनों की आड़ लेकर जवाबी फायरिंग शुरू की। इसी दौरान पुलिस की एक गोली उसे लगी और मौके पर गिर पड़ा। घायल हालत में पुलिस उसे तुरंत बुढ़ाना सीएचसी लेकर पहुंची, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।