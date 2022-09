मुजफ्फरनगर में बेखोफ बदमाशों का तांडव, लूट का विरोध करने पर युवक को मारी गोली

मुजफ्फरनगर के गांव खुड्डा में बदमाशों ने एक घर में घुसकर लूटपाट शुरू कर दिया। इस दौरान एक युवक के विरोध करने पर बदमाशों ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया। जब परिजन युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बेखोफ बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। यहां के गांव खुड्डा में गुरुवार देर रात कुछ बेखौफ बदमाश लूटपाट के इरादे से जरीफ पुत्र असगर के घर में घुसे और लूटपाट करने लगे। इस दौरान एक युवक ने बदमाशों को लूटपाट करने का विरोध किया तो बेखौफ बदमाशों ने युवक पर गोली चलाकर उसे घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। धर, गोली चलने की आवाज पर परिजन पहुंचे और घायल को मौके पर निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। उधर, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी बदमाशों की छानबीन शुरू कर दी है।

Miscreants shot young man for opposing the robbery In Muzaffarnagar