पहले दिन स्कूल पहुंचा मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड का पीड़ित छात्र, रोज ऐसे तय करेगा सफर

मुजफ्फरनगरPublished: Nov 20, 2023 02:32:04 pm Submitted by: Aman Pandey

Muzaffarnagar Slap Case: मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड के पीड़ित छात्र का शनिवार को शहर के शारदेन स्कूल में प्रवेश हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ से डिप्टी डायरेक्टर और परियोजना विशेषज्ञ ने मुजफ्फरनगर पहुंचकर छात्र को कक्षा दो में प्रवेश दिलाया।

Muzaffarnagar Slap Case: Victim student of Khubbapur reached school on bike with his father on first day उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर कांड का पीड़ित छात्र प्रवेश होने के बाद सोमवार को पहले दिन स्कूल पहुंचा। छात्र के पिता इरशाद उसे बाइक से स्कूल छोड़ने आए। अब छुट्टी होने पर बाइक से ही बच्चे को लेकर गांव जाएंगे।