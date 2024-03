मुजफ्फरनगर में तम्बाकू नहीं देने पर सिपाही ने टीचर को कार्बाइन से भूना

पुलिस के अनुसार ये है पूरा मामाल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह ने बताया कि 17 मार्च की रात को थाना सिविल लाईन पुलिस को सूचना मिली कि वाराणसी से UP Board हाईस्कूल परीक्षा की कॉपी लेकर आए एक मुख्य आरक्षी चन्द्रप्रकाश ने अपने साथ आए अध्यापक धर्मेन्द्र कुमार को गोली मार दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पता चला कि, वाराणसी से UP Board हाईस्कूल परीक्षा की कॉपी लेकर अध्यापक धर्मेंद्र कुमार व संतोष कुमार मय पुलिस गार्द उप निरीक्षक नागेन्द्र चौहान मय पिस्टल व मुख्य आरक्षी चन्द्रप्रकाश मय कार्बाईन पुलिस लाईन वाराणसी से चले थे। इनके साथ दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जितेन्द्र मौर्य व कृष्णप्रताप भी थे। ये सभी वाहन संख्या UP 81 BT 2155 से 14 मार्च की रात को चले थे। रास्ते में प्रयागराज, शहाजहाँपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, बिजनौर में कॉपियां उतारकर 17 मार्च की रात को मुजफ्फरनगर पहुंचे।