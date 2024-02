UP STF Arrested Time Bomber: महिला के ऑर्डर पर बनाया था विस्फोटक, पूछताछ में किया कबूल

मुजफ्फरनगरPublished: Feb 16, 2024 04:48:21 pm Submitted by: Aniket Gupta

UP STF Arrested Time Bomber: एसटीएफ की टीम ने मुजफ्फरनगर से जावेद शेख नाम के संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 4 आईडी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार युवक से यूपी एसटीएफ और आईबी की टीम पूछताछ कर रही है।

UP STF Arrested Time Bomber: यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में एसटीएफ (UP STF) की टीम ने के चार टाइम बम के साथ संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक से यूपी एसटीएफ और आईबी की टीम पूछताछ कर रही है। आरोपी के पास से चार टाइमर बम (Time Bomb in UP) बरामद हुए हैं। फिलहाल बम डिफ्यूज करने के लिए मेरठ से बम निरोधक दस्ता बुलाया गया है। जानकारी के अनुसार, पकड़े गए संदिग्ध आरोपी का मुजफ्फरनगर दंगों से भी कनेक्शन की बात सामने आई है। बता दें, एसटीएफ की टीम ने संदिग्ध को मुजफ्फरनगर के खालापर से गिरफ्तार किया है।