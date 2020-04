कोरोना के बाद अब बिहार एईएस और जेई की चपेट में फिर आया

( Bihar News ) बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की ( Bad health services of Bihar ) हालत यह हो गई है कि कोरोना ( Corona ) संक्रमण के मामले सरकारी मशीनरी के काबू में नहीं आ पा रहे हैं और ऊपर से एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस)और जापानी इंसेफलाइटिस (जेई) ने भी ( Now AES and JE is spreading ) भयावह रूप लेना शुरु कर दिया है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में दो सगी बहनों की इससे मौत हो गई। इस वर्ष एईएस से मरने वाले बच्चों की संख्या इसके साथ ही तीन हो गई है।