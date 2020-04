संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों को तलाश रही बिहार सरकार

( Bihar News ) प्रदेश में कोरोना ( Corona ) संक्रमितों के सपंर्क में आए 22 लोगों की तलाश जारी है। इन लोगों ने अलग-अलग ( Adminstration looking 22 peoples ) साधनों से बिहार में प्रवेश किया था। ( Trying to contact ) अनुमान है कि संक्रमितों के संपर्क के बाद ये लोग भी अन्य लोगों के संपर्क में आए हैं। इससे बिहार प्रशासन की परेशानी ओर बढ़ गई है।