पूरे परवान के बाद भी फलों की रानी इस बार हो गई लॉकडाउन की शिकार

पूरे शबाब के बाद भी फलों की रानी इस बार हो गई लॉकडाउन की शिकार

(Bihar News) फलों की रानी (Queen of fruits ) भी इस बार कोरोना को लेकर लगे लॉक डाउन (Fell victim of locked down ) का शिकार हो गई। पूरे शबाब पर होने के बावजूद इसकी प्रसिद्धि के अनुरूप इसे हैसीयत नहीं मिल सकी। यह कोई ओर नहीं बल्कि बिहार की प्रसिद्ध शाही (Litchi ) लीची है।