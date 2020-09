सलमान सहित 8 बॉलीवुड दिग्गजों पर कानून का फंदा, सुशांत मौत प्रकरण

(Bihar News ) फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह की मौत (Sushant death case ) के मामले में कानून का फंदा (Law trap on Salman and 7 others ) सलमान खान सहित बालीवुड के दिग्गज सितारों पर कसता हुआ दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरपुर की जिला अदालत ने इस प्रकरण में सलमान खान सहित आठ बॉलीवुड दिग्गजों को अदालत (Court notice for appear to Salman & 7 others ) में तलब कर लिया है। इन सबको खुद या अपने वकील के जरिए 7 अक्टूबर को अदालत में हाजिर होना होगा।