बिहार का मुजफ्फरपुर बन गया है अपरहण का केंद्र, किशोरी व दो अन्य का अपहरण

(Bihar News ) विधानसभा (Assembly election in Bihar ) की चुनावी सरगर्मियों के बीच बिहार का मुजफ्फरपुर जिला अपहरण और फिरौती (Kidnappin and ransom centre ) का केंद्र बन गया है। अपहरणकर्ताओं ने बीते एक सप्ताह के दौरा दो किशोर और एक किशोरी का अपहरण (Kidnapped 3 ) किया है। इसमें से अभी तक पुलिस किशोरी का (No where about girl ) सुराग लगाने में नाकामयाब रही है।