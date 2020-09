कंगना प्रकरण में आया नया मोड़, उद्धव व संजय राउत के खिलाफ कोर्ट में परिवाद

(Bihar News ) फिल्म अभिनेत्री कंगना (Actress Kangna ) रनौत और उद्धव ठाकरे के मामले में नया मोड़ आ गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ (Court case against Uddhav and Sanjay ) आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सीजेएम कोर्ट (Complaing in CJM court ) में एक परिवाद दर्ज कराया गया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दर्ज किया गया है।