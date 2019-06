Nitish Kumar Decision On Chamki: SKMCH में अब होंगे 2500 बेड, मरीजों के परिजनों के लिए बनेगी धर्मशाला

(मुजफ्फरपुर): बिहार में चमकी बुखार ( chamki fever ) या ऐक्यूट इंसेफ्लाइटिस ( Acute Encephalitis Syndrome ) सिंड्रोम ने हाहाकार मचा दिया है। इस बुखार से राज्य में मरने वाले बच्चों की संख्या 150 के पास पहुंच गई है। जबकि सैंकडों बच्चे राज्य के अलग—अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। बुखार के कहरे को बढ़ता देखकर सरकार की तरफ से दो बड़े कदम उठाए गए हैं।



मुजफ्फरपुर के 'श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल' ( SKMCH muzaffarpur ) में चमकी बुखार के सबसे ज्यादा मरीज पहुंचे हैं। अकेले इस अस्पताल में 89 बच्चों की चमकी बुखार से मौत हो चुकी हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( Bihar CM ) अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। इसी के साथ उन्होंने अस्पताल में भर्ती बच्चों का हाल भी जाना।

अस्पताल के निरीक्षण के बाद नीतीश कुमार ने इस महामारी के निपटने के लिए बड़े निर्णय लिए। सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि बिमारी से प्रभावित इलाकों का पर्यावरणीय अध्ययन किया जाना चाहिए, साथ ही विशलेषण किया जाना चाहिए।

