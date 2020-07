पुलिस को मिले अहम सबूत, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी का वारंट ले रही बिहार पुलिस

(Bihar News ) सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh sucide case ) में बिहार पुलिस टीम को रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अहम (Bihar police in Mumbai for Riya ) सबूत हाथ लगे हैं। पुलिस लगातार ठिकाने बदल रही रिया से पूछताछ के लिए गिरफ्तारी वारंट लेने की तैयारी कर चुकी है। मुंबई पुलिस के (Mumbai police not cooperating to Bihar police ) असहयोगात्मक रवैए से टीम को खासा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। अब बिहार पुलिस एक और टीम मुंबई भेजने को तैयार है।