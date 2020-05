क्वारेंटाइन केन्द्रों पर हो रही मौतों से उठने लगे सवाल

( Bihar News ) लॉकडाउन (Lock down ) में अप्रवासियों की आ रही बड़ी खेपों के साथ जिस रफ्तार में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई उसी ( Deaths at quaratine centers ) रफ्तार में इन्हें रहने के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों में सुविधाओं के ( Mismanagement at Quaratine Centres ) नहीं होने से हंगामे भी खूब होने लगे हैं।