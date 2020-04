ये जिला एवं सत्र न्यायाधीश पेश कर रहे हैं इसांनियत नई मिसाल

ये जिला एवं सत्र न्यायाधीश पेश कर रहे हैं इसांनियत की नई मिसाल

न्याय करने का तरीका (Way of Justice) क्या हो सकता है। यह कल्पना मन में आते ही कोर्ट का रूम और जज साहब और अपराधी ध्यान में आते हैं। लेकिन नहीं, न्याय करने का एक तरीका ओर भी है। वह है मुश्किल हालात में मातृभूमि के ( Duty to motherland ) प्रति जैसे बन पड़े फर्ज निभाना। ऐसी ही इसांनियत की मिसाल ( Example of humanity ) पेश कर रहे हैं मुज्जफरपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश और उनकी न्यायिक अफसरों व कार्मिकों की टीम।