देश भर मे भूतों से दो-दो हाथ करने निकला यह शख्स, पर कहीं नहीं मिले

( Bihar News ) देश में कई स्थान ऐसे हैं जहां आज भी भूत-प्रेतों के किस्से (Ghosts stories ) प्रचलित हैं। इन स्थानों से किसी न किसी किवदंतियों को जोड़ कर भूतों की कल्पना (Imagination of ghosts ) की गई है। फिर चाहे हॉलीवुड सिनेमा हो या बॉलीवुड या टॉलीवुड सबने (No where found of ghosts ) भूतों को खूब भुनाया है। ऐसे ही स्थानों पर बताए गए भूतों को भगाने का काम कर रहे हैं मुज्जफरपुर के जय।