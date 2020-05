यह दास्तान है तीन दोस्तों के सफर की...

( Bihar News ) लॉकडाउन ( Lock down ) में काम बंद होने पर कोई रास्ता नहीं सूझा तो तीन मजदूर दोस्तों ने ( Story of 3 friends ) बिहार के नवादा चलने की सोच ली। तीनों ने जमा पैसों से दो नई साइकिलें खऱीदीं और हिम्मत बांधकर चल दिए। इस दौरान अनेक मुश्किलें पार की मगर आखिर 1700 किलोमीटर के ( 1700 KM travel by bicycles ) लंबे और दुष्कर सफर ( Hardship on the way ) के बाद घर वापस पहुंच ही गए।