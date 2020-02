Video: नकाबपोश बदमाशों ने लूटा बैंक, बड़ी आसानी से ले गए लाखों रुपए

(मुजफ्फरपुर): बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। अपराधियों में पुलिस का कोई डर नहीं है। ये बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम देते है। पुलिस इन्हें तलाशती रह जाती है। मंगलवार को भी ऐसा ही हुआ। मजफ्फरपुर जिले में चार अपराधियों ने बैंक से 8 लाख लूट लिए। इस घटना का वीडियो सामने आया है। वीडियो देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि कैसे अपराधी आसानी से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।



#WATCH Bihar: 4 unidentified people rob Rs 8 lakh from a private bank in Muzaffarpur. Investigation on to nab the accused. (18.02.20) pic.twitter.com/3LgUW9BpGq