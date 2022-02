अब नंदीशाला खोलने पर मिलेंगे डेढ़ करोड़, 3 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन

जिले में लावारिस नंदी गोवंश की समस्या से मिलेगी निजात, सरकार ने तीन गुना किया नंदीशाला का बजट

- पहले ही साल में सात नंदीशाला खोलने का दिया लक्ष्य

- जिले में लावारिस नंदी गोवंश की समस्या से मिलेगी निजात

नागौर. प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलने को लेकर राज्य सरकार द्वारा तीन साल पहले की गई घोषणा अब फलीभूत होती नजर आ रही है। गो पालन विभाग ने अब न केवल नंदीशाला खोलने का बजट बढ़ाया है, बल्कि शर्तों में भी छूट दी है। विभाग के निर्देश पर स्थानीय अधिकारियों ने जिले की इच्छुक गोशालाओं एवं संस्थाओं से 3 मार्च तक आवेदन मांगे हैं। सबकुछ ठीक-ठाक रहा तो जिले के किसानों एवं शहरवासियों को लावारिस गोवंश खासकर नंदी गोवंश से निजात मिल जाएगी।

गौरतलब है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नंदी गोशाला खोलने की घोषणा की थी, लेकिन बजट कम होने तथा नियमों की पेचिदगियों के चलते तीन साल में एक भी नंदीशाल पंचायत समिति स्तर पर नहीं खुल पाई। जिला स्तर की एक नंदीशाला खुली, लेकिन वह भी पिछले वर्ष गोवंश की मौत के चलते विवादों में आ गई। अब सरकार ने इसमें जान फूंकने का काम करते हुए न केवल बजट बढ़ाया, बल्कि बजट को तीन गुना से अधिक किया है।

1.5 crore will be available on opening Nandishala, will be able to apply till March 3