ऩागौर रेलवे स्टेशन के बाहर लहराएगा 100 फीट ऊंचा तिरंगा

100 feet high Tiranga flag will be hoisted outside the Nagaur Railway Station नागौर. शहर के नकास गेट के बाहर एमडीएच द्वारा तैयार किए जा रहे पार्क में पिछले तीन साल से 100 फीट ऊंचे तिरंगा लगाने की बाट जो रहे शहरवासियों को भारतीय रेलवे जल्द रेलवे स्टेशन पर 100 फीट ऊंचे तिरंगे के दर्शन कराएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार नागौर रेलवे स्टेशन के बाहर तिरंगा लगाने के लिए फाउण्डेशन बनाने का ठेका दिया जा चुका है और ठेकेदार ने काम भी शुरू कर दिया है।

रेलवे ने आगामी 22 जनवरी तक तिरंगा लगाने के लिए फाउण्डेशन तैयार करने व तिरंगे झंडे पर रोशनी डालने के लिए लाइटिंग लगाने का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि ठेकेदार ने दो दिन पहले ही काम शुरू कर दिया, लेकिन चिह्नित स्थान पर फाउण्डेशन बनाने के लिए खुदाई की गई तो जमीन में बिछाई हुई केबल व पाइपलाइनों का जाल निकल आया, जिसके चलते एक बार काम रोकना पड़ा है। रेलवे अधिकारियों को कहना है कि या तो जगह बदली जाएगी या फिर केबल्स व पाइपलाइनें शिफ्ट की जाएंगी।

इसलिए किया नागौर का चयन

रेलवे अधिकारियों के अनुसार 100 फीट ऊंचा तिरंगा लगाने के लिए नागौर रेलवे स्टेशन का चुनाव करने के पीछे मुख्य वजह ‘ए’ श्रेणी का स्टेशन होना है। भारतीय रेलवे ने ऐसे सभी स्टेशनों पर 100 फीट ऊंचे तिरंगे लगाने का निर्णय लिया है, जो ‘ए’ श्रेणी के हैं। जिले में केवल नागौर स्टेशन का चयन हुआ है।

स्टेशन पर चालू हुई वाई-फाई

नागौर रेलवे स्टेशन अधीक्षक रामसिंह बैरवा ने बताया कि नागौर रेलवे स्टेशन पर वाई-फाई की सुविधा शुरू हो गई है। अब यात्री रेलवे स्टेशन पर फ्री इंटरनेट सेवा का लाभ उठा सकेंगे। गौरतलब है इससे पहले उत्तर पश्चिम रेलवे ने अपने चारों मंडल अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों और फिर छोटे शहरों के कुछ रेलवे स्टेशनों पर ही वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

स्टेशन पर टिन शेड का भी हो रहा है काम

नागौर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यकरण को लेकर चल रहे विकास कार्यों की कड़ी में प्लेटफार्म संख्या दो पर जहां टिन शेड बनाया गया है, वहीं प्लेटफार्म एक पर पहले से बने टिन शेड का भी नवीनीकरण हो रहा है। पहले से बने शेड के पुराने टिन हटाकर नए टिन लगाने का काम भी जोरों पर है।

सफाई पर विशेष ध्यान, प्लास्टिक बोतल की क्रेशर मशीन भी लगी

रेलवे स्टेशन की सफाई को लेकर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पिछले दिनों जहां स्टेशन पर पानी की खाली बोतल को क्रेश करने के लिए क्रेशर मशीन लगाई गई, वहीं सफाई व्यवस्था को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं।

लगेगा 100 फीट ऊंचा तिरंगा

नागौर रेलवे स्टेशन के बाहर 100 फीट ऊंचा तिरंगा लगाया जाएगा। इसके लिए ठेकेदार को वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं, आगामी 22 अगस्त काम पूरा करना है। कुछ परेशानी आ रही है, लेकिन जल्द ही नागौर में 100 फीट ऊंचा तिरंगा लहराएगा।

- रामसिंह बैरवा, रेलवे स्टेशन अधीक्षक, नागौर