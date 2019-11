24 नई ग्राम पंचायतें बनाई, अब नागौर जिले में होंगी 491 ग्राम पंचायतें

Delimitation of Gram Panchayats : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने जिले में बनाई 24 नई ग्राम पंचायतें

24 new gram panchayats formed, now 491 gram panchayats in Nagaur district नागौर. राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर नागौर जिले में पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित एवं नवसृजित ग्राम पंचायतों की सूची जारी कर दी। विभाग की विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक डॉ. आरुषी मलिक द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिले में 24 नई ग्राम पंचायतों का सृजन किया गया है, जबकि 86 ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन किया गया है।

ये ग्राम पंचायतें बनी नई

पंचायत समिति - नवसृजित ग्राम पंचायत

लाडनूं - मालगांव, भिडासरी

डीडवाना - रणसीसर जाटान, मंडाबासनी, निम्बी खुर्द

मौलासर - भोपजी का बास

खींवसर - खुण्डाला, साटिका खुर्द

नागौर - मुण्डासर, साडोकन, अठियासन

मूण्डवा - बू नरावता, भदोरा

परबतसर - गुढ़ा, खिदरपुरा, मोड़ी खुर्द, हुलढाणी, रूघनाथपुरा, ललाणा कलां

कुचामनसिटी - जसराना, चांदपुरा

मकराना - काशीनगर, मामडोली, देवरी

बदल सकती है पंचायत समिति

हालांकि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने नागौर जिले की नवगठित एवं पुनर्गठित ग्राम पंचायतों की सूची जारी कर दी, लेकिन नवसृजित पंचायत समितियों के लिए आपत्तियां लेने का समय पूरा नहीं होने के कारण नवगठन नहीं किया जा सका। गौरतलब है कि जिले में डेह, सांजू व भैरूंदा को नई पंचायत समिति बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर गत एक नवम्बर को आपत्तियां मांगी गई थी, जिसके लिए आगामी 30 नवम्बर तक आपत्तियां ली जाएंगी। ऐसे में यदि तीनों नई पंचायत समितियां बनती है तो डेगानाख् रियां बड़ी, मेड़ता व जायल पंचायत समिति का दायरा बदलेगा और इससे ग्राम पंचयतों की पंचायत समिति भी बदलेगी।