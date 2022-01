नागौर जिले के 3551 किसानों को नहीं मिला मूंग का भुगतान

पहले खरीद में आनाकानी और अब नहीं कर रहे भुगतान

जिले में पंजीकृत किसानों में से 30 फीसदी की हो पाई खरीद, इनमें भी आधों से ज्यादा का भुगतान बकाया

एमएसपी पर मूंग खरीद की हकीकत : औपचारिकता बनी सरकारी खरीद प्रक्रिया, पूरे जिले में 6769 किसानों से ही कर पाए खरीद

समय पर भुगतान नहीं मिलने से किसान हो रहे परेशान

नागौर. खरीफ-2021 में पहले मौसम की बेरुखी की मार झेल चुके किसान अब सरकारी अधिकारियों के उदासीन रवैये से परेशान हो रहे हैं। जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मूंग बेचने वाले किसान एक महीने बाद भी भुगतान को तरस रहे हैं। एक तो सरकार ने वैसे ही जिले में मूंग की बुआई करने वाले किसानों में से मात्र दो-तीन प्रतिशत का पंजीकरण किया, उसमें भी 30 फीसदी की खरीद अब तक हो पाई है। लम्बे इंतजार के बाद तुलाई के लिए नम्बर आया तो किसानों को अच्छे भाव मिलने का संतोष हुआ, लेकिन अब भुगतान के लिए नागौर एवं गांव के बीच चक्कर काट रहे हैं।

