प्रदेश की 4 लाख हैक्टेयर से अधिक ओरण भूमि बनेगी डीम्ड फोरेस्ट भूमि

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजस्थान सरकार के वन विभाग ने शुरू की तैयारी

- प्रदेश के कुल 32 जिलों की हजारों बीघा जमीन को डीम्ड वन भूमि बनाने की तैयारी

- सबसे अधिक 2.02 लाख हैक्टेयर ओरण भूमि जैसलमेर में, नागौर जिले में 2582.73207 हैक्टेयर

More than 4 lakh hectares of Oran land in the state will become deemed forest land.