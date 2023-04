VIDEO...बिना बताए ही गड़प कर गए 40 लाख लीटर पानी...!

Nagaur. नोखा दैया डेम में घटे जलस्तर के चलते आपूर्ति मात्रा में 40 लाख लीटर पानी की कटौती

शहर क्षेत्र की जलापूर्ति में पानी कटौती होने से बढ़ी परेशानी

पहले मिल रहा था 22 मएलडी, अब मिल रहा केवल 18 ?मएलडी

-चार मएलडी पानी कम मिलने से बढ़ी मुशिकिल

-बूंद-बूंद बचाने के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लीकेज की तलाश कर मरम्मत करने में जुटा जलदाय

Reduction of 40 lakh liters of water in supply quantity due to decreased water level in Nokha Daya Dam