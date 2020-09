नागौर जिले में कोरोना से 45 लोगों की मौत, अब फोन पर मिलेगी पॉजिटिव आने की सूचना

45 people died from corona in Nagaur district, now positive information will be received on phone

मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जिला कलक्टर ने दिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश