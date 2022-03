खाद्य सामग्री के 46 प्रतिशत नमूने जांच में नहीं उतरे खरे

चिकित्सा चिकित्सा विभाग ने लक्ष्य से अधिक लिए नमूने, फिर भी मिलावटखोर बेखौफ

- तीन महीने के अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सामग्री के 177 नमूने लिए

नागौर. खाद्य पदार्थों में मिलावट होने की संभावना को देखते हुए चिकित्सा विभाग द्वारा नए साल के साथ शुरू किए गए तीन महीने के जांच अभियान के तहत पिछले 85 दिनों में 177 विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए हैं। लेबोरेट्री में जांच के लिए भेजे गए नमूनों में से 126 की जांच रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हो चुकी है, जिनमें से 46 फीसदी नमूने जांच में खरे नहीं उतर पाए हैं। यानी 126 में से मात्र 68 नमूने ही मानक स्तर के पाए गए। जांच रिपोर्ट में 12 मिस ब्राण्ड, 34 सब स्टैंडर्ड तथा 12 स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाए गए हैं।

गौरतलब है कि सरकार के निर्देश पर पिछले दो सालों से खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए नमूने लेने की कार्रवाई को तेज किया गया है, पांच साल पहले जहां पूरे साल में 100 नमूने भी नहीं लिए जाते थे, वहां अब तीन महीने पूरे होने से पहले ही 177 नमूने लिए जा चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि मार्च पूरा होने तक कुल नमूनों की संख्या 180 पार हो जाएगी। पिछले साल 12 महीने में कुल 190 नमूने लिए गए थे।

