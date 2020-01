भूमि विकास बैंक से कृषि ऋण पर मिलेगा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान

5 percent interest subsidy will be given on agricultural loan from Land Development Bank

नागौर. प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बुधवार को बैंक अधिकारियों की वीसी लेकर बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की योजना लागू की है। इसके तहत समय पर ऋण का चुकारा करने वाले काश्तकारों को 7.10 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण मिल पाएगा। यह योजना आगामी 31 मार्च तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर किसानों को कृषि ऋण दिया जा रहा है।

31 मार्च तक मिलेगा लाभ

मंत्री आंजना ने बताया कि एक अप्रेल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिन किसानों को कृषि ऋण लेना है, वे जिले की प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक से सम्पर्क कर कृषि ऋण स्वीकृत करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र किसानों को तत्परता से कृषि ऋण वितरण कर लाभान्वित करें।

वीसी में सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार डॉ. नीरज के. पवन ने बताया कि दीर्घकालीन कृषि ऋण 12.10 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है तथा समय पर ऋण चुकता करने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई है। डॉ. पवन ने बताया कि यह योजना सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन अवधि के लिए लेने वाले ऋणों पर लागू की गई है। उन्होंने बताया कि यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर से सबसे कम है। उन्होंने ने बताया कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, लेकिन ब्याज दर सर्वाधिक होने के कारण किसान को ब्याज चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था और कृषि कार्यों में रूकावट भी पैदा होती थी।

इन कार्यों के लिए ऋण लेने पर मिलेगा ब्याज अनुदान

डॉ. पवन ने बताया कि किसान लघु सिंचाई के कार्य जैसे नवकूप/नलकूप, कूप गहरा करने, पम्पसैट, फव्वारा/ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी/हौज निर्माण तथा कृषि यंत्रीकरण के कार्य जैसे ट्रेक्टर, कृषि यंत्रादि, थे्रसर, कम्बाइन हार्वेस्टर आदि को क्रय करने के लिए दीर्घ कालीन अवधि के लिए ऋण ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि डेयरी, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, कृषि भूमि क्रय, अनाज/प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य के लिए सोलर प्लांट, कृषि योग्य भूमि की तारबंदी/बाउण्ड्रीवाल, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़/बकरी/सूअर/मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, ऊंट/बैल गाड़ी क्रय जैसी कृषि संबद्ध गतिविधियों के लिए गए दीर्घकालीन ऋण भी इस योजना में कवर होंगे।