‘पानी’ की तरह बहाया पैसा, फिर भी नहीं मिला ‘पानी’

नागौर जिले की 60 प्रतिशत जनसंख्या आज भी नहरी पानी से कोसों दूर

- 4100 करोड़ की थी नागौर की नहरी परियोजना : जापान से लिए 2938 करोड़ रुपए उधार, लेकिन जिले के गांवों में आज भी नहीं पहुंचा मीठा पानी

- नहरी परियोजना के अधूरे कार्यों को जल जीवन मिशन में किया शामिल, इसमें भी उठने लगा भ्रष्टाचार का धुंआ

- फ्लोराइड की समस्या से जूझ रहे हैं नागौर जिले के नागरिक

60 percent population of Nagaur is still far away from canal water