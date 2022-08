एलएसडी से 84 प्रतिशत मौतें केवल 7 पंचायत समितियों में

नागौर जिले के उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र में लम्पी का कहर ज्यादा

- जिले की नागौर, मूण्डवा, जायल, खींवसर, मेड़ता, डीडवाना व लाडनूं पंचायत समितियों में ज्यादा हो रही गायों की मौतें

- संक्रमण की दर भी ज्यादा और मौतें भी, आने वाले दिनों में भयावह हो सकते हैं हालात

नागौर. पशुओं में फैली लम्पी स्कीन डिजीज का प्रकोप प्रदेश में जहां पश्चिमी जिलों में ज्यादा है, वहीं नागौर जिले की बात करें तो यहां भी पश्चिमी क्षेत्र की पंचायत समितियों में यह बीमारी ज्यादा फैल रही है। पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार नागौर, मूण्डवा, जायल, खींवसर, मेड़ता, डीडवाना व लाडनूं पंचायत समितियों में लम्पी स्कीन बीमारी का कहर ज्यादा है, इन सात पंचायत समितियों में न केवल संक्रमित पशुओं का संख्या ज्यादा है, बल्कि बीमारी से मरने वाले पशुओं की संख्या भी अन्य आठ पंचायत समितियों की तुलना में चार गुना है।

पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिले में बुधवार तक 1797 पशुओं की मौत लम्पी स्कीन बीमारी से हुई है, जिसमें 1506 मौतें नागौर, मूण्डवा, जायल, खींवसर, मेड़ता, डीडवाना व लाडनूं पंचायत समितियों में हुई है, जो कुल मौतों का करीब 84 प्रतिशत है। जबकि 291 मौतें शेष आठ पंचायत समितियों में हुई है।

84 percent deaths due to LSD in only 7 panchayat samitis