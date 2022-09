शहर के बंशीवाला मंदिर में लगेगी धर्मसभा, जुटेगा समाज

Nagaur. गोवर्धन मठ के पीठाधीश्वर व शंकराचार्य स्वामी निश्चलानन्द सरस्वती 17 को नागौर में

-शंकराचार्य का दो दिन तक कार्यक्रम रहेगा, रेलवे स्टेशन पर सुबह चार बजे होगा भव्य स्वागत

-बंशीवाला में 17 को शाम साढ़े पांच बजे धर्मसभा व 18 को माली समाज के भवन में होगा कार्यक्रम, तैयारियों में जुटे संगठन, सभी को जिम्मेदारियों का किया गया वितरण

Nagaur. Mahant Jankidas, Bhejraj Saraswat and Anand Purohit while giving information about the programs of Pithadhishwar and Shankaracharya Swami Nislanand of Govardhan Math.