एसीबी ने साढ़े 4 साल बाद भी दर्ज नहीं की एफआईआर, जांच की उम्मीद हुई बेमानी

- नागौर के जेएलएन अस्पताल की एमसीएच विंग के निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला

- पीएमओ ने अक्टूबर 2017 में लिखा था पत्र, आज भी दर्ज है केवल परिवाद

- एसीबी की मांग पर पीडब्ल्यूडी दे चुकी तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट

नागौर. जेएलएन राजकीय अस्तपाल की एमसीएच (मदर एंड चाइल्ड हैल्थ केयर) विंग के भवन निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए पीएमओ द्वारा एसीबी को लिखे गए पत्र के साढ़े चार साल बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जबकि पीएमओ ने तत्कालीन जिला कलक्टर के निर्देश पर एसीबी को पत्र लिखकर जांच करने के लिए कहा था। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि एसीबी से जांच की उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि अस्पताल के पास ही बने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में 9 साल पहले एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आज तक जांच पूरी नहीं हो पाई।

ACB did not register the FIR even after four and a half years