नागौर में दो दर्दनाक हादसे, बावड़ी गांव में डूबने से तीन मरे, हादसे में तीन की मौत

Two tragic accidents in Nagaur, three died due to drowning in Bawdi village, three died in accident

नावां उपखंड क्षेत्र के बावड़ी गांव में मनरेगा कार्य के दौरान दो महिलाओं सहित एक बालिका की मौत, वहीं शेरानी आबाद के पास नेशनल हाईवे पर रात को हुए हादसे में दो जिंदा जले, तीसरे की कुचलने से मौत