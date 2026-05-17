नागौर जिले की सड़कों के कई ‘धणी’, एक-दूसरे पर डालते रहे जिम्मेदारी

नागौर. जिले से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों की 394 किलोमीटर लम्बी छह सडक़ों एवं राज्य राजमार्गों की 886 किमी लम्बी 21 सडक़ों के 12 ‘धणी’ (प्रभारी अधिकारी) हैं। इनमें से कोई जयपुर बैठता है तो कोई अजमेर, कोई सीकर तो कोई जोधपुर और बीकानेर, जो कभी कभार नागौर आते हैं, ऐसे में यहां की सडक़ों में बने एक-एक फीट गहरे गड्ढ़े उन्हें नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि स्थानीय वाहन चालक आए दिन उनमें गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इसका एक उदाहरण मूण्डवा चौराहा से अजमेर की ओर जाने वाली एनएच सडक़ है, जिसके प्रभारी अधिकारी अजमेर बैठते हैं, इसलिए चौराहा से 500 मीटर की दूरी में बने करीब एक दर्जन गड्ढ़े ज्यों के त्यों पड़े हैं, जबकि गत 30 अप्रेल को जिला सडक़ सुरक्षा समिति के सदस्य सचिव व पीडब्ल्यूडी के एसई बस्तीराम डिडेल ने गड्ढ़ों को भरने के निर्देश दिए थे। यही हाल जिले से गुजरने वाली अन्य सडक़ों के हैं। कहीं सडक़ किनारे पत्थरों व मलबे के ढेर लगे हुए हैं तो कहीं बबूल की झाडिय़ों सडक़ के ऊपर आ चुकी हैं, जो हादसे के सबब बन रहे हैं, इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कमरों में बैठकर ठंडी हवा खा रहे हैं।