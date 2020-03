वीडियो में देखिए, जिला कलक्टर के आदेशानुसार कब खुलेंगी सब्जी, दूध व किराणा दुकानें

सरकारी अस्पतालों का समय भी बदला, सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा आउटडोर समय

- जिला प्रशासन ने सोमवार को व्यापारिक संगठनों, फल-सब्जी व सामाजिक संस्थाओं के साथ बैठक कर तय किया समय

- लोगों को घरों में रहकर कोरोना की महामारी से लडऩे की अपील

According to DC, vegetable, milk and kirana shops will open