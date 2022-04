शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप, आरोपी युवक ने चार दिन पहले दर्ज कराई महिला की गुमशुदगी

आरोपी युवक ने एसपी ऑफिस में खुद को मारा चाकू, शांतिभंग में गिरफ्तार

नागौर. महिला थाने में एक महिला ने जायल क्षेत्र के खेराट निवासी एक युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया है। महिला पुलिस थानाधिकारी विमला ने बताया कि पीडि़ता ने एसपी कार्यालय में परिवाद देकर आरोप लगाया कि खेराट निवासी सियाराम ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाए। परिवाद मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

Accused of raping on the pretext of marriage