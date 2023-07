Video : निजी अस्पताल खोलकर बैठे सरकारी चिकित्सकों के खिलाफ होगी कार्रवाई : सांसद बेनीवाल

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला परिषद सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गत बैठक की पालना रिपोर्ट को लेकर सांसद बेनीवाल ने गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों की ओर से मनमर्जी से पेश किए गए तथ्यों को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि दिशा की कमेटी को दिशा भ्रमित करने का प्रयास नहीं करें।

Action should be taken against government doctors sitting in private hospitals: MP Beniwal