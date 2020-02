शहर में नियम विरुद्ध बनी इमारतों के खिलाफ होगी कार्रवाई, नगर परिषद ने जारी किए नोटिस

Action will be taken against the buildings built against the rules in the city, city council issued notice

परेशानी का सबब बनी मनमर्जी की पार्किंग, जागरुकता की कमी से बिगड़ रही शहर की यातायात व्यवस्था, मानासर चौराहे पर हर समय बाधित रहता है यातायात