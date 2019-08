सरकारी एवं अंगोर- गोचर की सैकड़ों बीघा जमीनों पर अतिक्रमण हटाने में प्रशासन नहीं दिखाता रुचि

Administration does not show interest to remove encroachments of government and Angor-lands, यहां हाईकोर्ट के आदेशों को नहीं मिलती तवज्जो, नागौर जिले में ऐसे कई मामले, जिनमें हाईकोर्ट ने दे रखे हैं अतिक्रमण हटाने के आदेश, संसाधनों की कमी व बड़े स्तर पर पक्के निर्माण के चलते वर्षों बाद भी नहीं हुई कार्रवाई