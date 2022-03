एईएन ने कहा, ‘खाली कर दो एमसीएच विंग, हो सकती है जनहानि’

चिकित्सा विभाग के सहायक अभियंता ने छह महीने पहले अपनी रिपोर्ट में चेताया, फिर भी नहीं हो रही मरम्मत

एमसीएच विंग के जर्जर भवन का मामला, मरम्मत के लिए तीन साल से मांग रहे बजट, नहीं हो रही सुनवाई

श्यामलाल चौधरी

नागौर. जिला मुख्यालय के जेएलएन अस्पताल की मदर एंड चाइल्ड (एमसीएच) विंग के भवन की जर्जर हालत को देखते हुए चिकित्सा विभाग के सहायक अभियंता ने करीब छह महीने पहले अपनी रिपोर्ट में भवन को खाली करने की सिफारिश कर दी थी। इसके बावजूद भवन की मरम्मत को लेकर विभागी के उच्च अधिकारी गंभीर नहीं हैं। एमसीएच विंग के भवन में आए दिन गिरने वाले प्लास्टर व जिन पिलर पर भवन को खड़ा किया गया है, उनमें क्रेक आने के कारण मरम्मत क लिए पिछले तीन साल बजट की मांग की जा रही है, लेकिन जयपुर में बैठे अधिकारी कागजों को इधर-उधर घूमाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे में एमसीएच विंग में कभी-भी बड़ा हादसा हो सकता है।

AEN said, 'Empty the MCH wing, there may be loss of life'