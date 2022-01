आखिर स्कूलों को क्यों बंद कर रही है सरकार...............

Nagaur. स्कूल बंद कर शैक्षिक व्यवस्था को चौपट न करे सरकार

-निजी स्कूल एवं सेवा संगठन के संयुक्त तत्वावधान में मुख्यमंत्री एवं शिक्षामंत्री के नाम जिला कलक्टर को दिया ज्ञापन

नागौर. जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एवं प्रदेश स्तरीय सेवा के संयुक्त तत्वावधान में मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं शिक्षा निदेशक के नाम संबोधित ज्ञापन जिला कलक्टर को सौंपा गया। ज्ञापन सेवा के प्रदेश उपाध्यक्ष व नागौर जिला अध्यक्ष मॉनक चौधरी व जिला सचिव विनेश शर्मा के नेतृत्व में दिया गया।ज्ञापन के माध्यम से आग्रह किया गया राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों के लगातार बंद रहने से बच्चों के मानसिक व शैक्षिक विकास पर न केवल प्रतिकूल प्रभाव पडऩे लगा है, बल्कि शैक्षिक व्यवस्था का ढांचा भी अव्यवस्थित होने लगा है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में समूचे प्रदेश बाजार से लेकर तमाम संस्थान आदि खुले रहते हैं। पिछली बार भी कोविड-19 के प्रथम एवं द्वितीय चरण में शिक्षण संस्थान ही निशाना बने। इसका दुष्परिणाम भी शैक्षिक व्यवस्था के अव्यवस्थित ढांचे के रूप में सामने आने लगा है। बच्चों की उम्र की बढ़ती उम्र के बीच शिक्षण संस्थानों पर लगी रोक न केवल इनके शैक्षिक भविष्य पर ग्रहण लगा देगी, बल्कि देश एवं समाज के समग्र विकास पर भी अंकुश लगाने का काम करेगी। इसलिए शिक्षण संस्थानों को कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए शिक्षण संस्थानों को जल्द से जल्द खोले जाने की स्वीकृति दी जाए, अन्यथा सरकार खुद ही समग्र विकास में बाधा बनेगी तो फिर हालात बेहद ही कठिन हो जाएंगे। इस दौरान पहलाद शिवदान, राजेन्द्र दिलदार, प्रकाश राकेश, जुगल,नैनाराम, किशोर ,सोमेश,नरेश बेरा ,महेंद्र सिंह,रामनिवास नराधानिया, मनीष सांखला महेंद्र शर्मा,बॉबी चांगल, हरदेवराम हनुमान राम मांगीलाल गहलोत आदि मौजूद थे।



गोशाला को दी ट्रेक्टरट्राली

नागौर. श्रीकृष्ण गोशाला संस्थान, ताऊसर की कार्यकारिणी की हुई बैठक में गोशाला से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान राठौड़ी कुआं के दुर्गाराम सांखला ने ट्रेक्टर-ट्राली भेंट की। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष कृपाराम देवड़ा ने की। इस मौके पर गोशाला की ओर से दुर्गाराम का सम्मान किया गया।

24 तक पांच सौ रुपए विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन का मौका

नागौर. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल सत्र 2021-22 के लिए स्ट्रीम एक में नवीन पंजीयन प्रक्रिया आनलाइन करने के लिए एक और मौका दिया गया है। निदेशक प्रवीण कुमार लेखरा ने बताया कि अंतिम अवसर में 24 जनवरी तक 500 रुपए विलम्ब शुल्क के साथ आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। हालांकि पूर्व में पंजीयन प्रक्रिया पंद्रह सितंबर से शुरू की गई थी, और पांच सौ रुपए के विलम्ब शुल्क के साथ पंद्रह जनवरी तक जमा करने का मौका दिया गया था। कोविड-19 के चलते अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे। इसलिए पुन: ऑनलाइन आवेदन करने का मौका देने का फैसला लेना पड़ा।

प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री ने किया ऑनलाइन शुभारंभ

नागौर. ब्रह्मकुमारी आबूरोड स्थित शांतिवन में आयोजित अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर प्रोजेक्ट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऑनलाइन कर किया। यह प्रोजेक्ट सांस्कृतिक मंत्रालय एवं ब्रह्मकुमारी के सहयोग से आयोजित किया गया। ब्रह्मकुमारी के स्थानीय सेवा केन्द्र की प्रभारी अनिता बहन ने बताया कि इस कार्यक्रम को समारोहपूर्वक ऑनलाइन कई प्रमुख लोगों ने सुना, और सराहा। इस दौरान आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दीप प्रज्ववलित किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए अतिथियों को ईश्वरी सौगात, श्लोगन आदि दिए गए। इसमें कृषि महाविद्यालय के डीन महेश पूनिया, एडीओ माध्यमिक सुरेश सोनी, स्पाइस बोर्ड सदस्य भोजराज सारस्वत, वरिष्ठ अधिवक् ता राजेन्द्रसिंह राठौड़, बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्यामसुंदर व्यास, , रतन बहन विद्यालय की मंजू शर्मा आदि मौजूद थी। परवीन व प्रेम आदि भी शामिल थे।

