आजादी के बाद नागौर जिले से पांच महिलाएं ही बन पाई विधायक

इनमें तीन आरक्षित सीटों पर चुनाव लडकऱ बनी विधायक

- राजनीतिक पार्टियों ने अब तक 15 महिलाओं को ही बनाया अपना उम्मीदवार

- जिले से इस बार कांग्रेस और भाजपा ने चार महिलाओं को दिया टिकट

- महिलाओं को डेगाना, मूण्डवा, जायल व मेड़ता विधानसभा क्षेत्र से मिला मौका

Five women became MLAs from Nagaur district