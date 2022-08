VIDEO...तीन सौ साल बाद अद्भुद ग्रह नक्षत्रों के संयोग में आज विराजेंगे गणपति

Nagaur. ग्रह-नक्षत्रों के अद्भुद संयोगों में मंत्रोच्चार के साथ विराजित होंगे आज गणपति

-ज्योतिषविदों के अनुसार तीन सौ साल बाद ग्रहों का अच्छा समन्वय बनने से फलदायी रहेगी पूजा

Today Ganpati will be enthroned with chants in the wonderful combinations of planets and constellations