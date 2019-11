आरओबी मामले को लेकर कोर्ट ने एजेंसी से मांगा शपथ पत्र

ROB work dealy at C 61 in nagaur : नागौर जिला मुख्यालय पर रेलवे फाटक संख्या सी 61 पर निर्माणाधीन आरओबी के काम में देरी पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने निर्माण एजेंसी को कड़ी फटकार लगाई। तकनिकी रिपोर्ट के आधार पर तय समय में करना होगा काम