इनवेस्ट समिट में आए उद्यमी ने कहा - नागौर में घास से बनाएंगे ईंधन, 500 करोड़ का एमओयू

इनवेस्ट समिट नागौर-2021- राज्य की उद्योग मंत्री शकुन्तला रावत व राजस्थान फाउण्डेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव का ऑनलाइन संबोधन

- विभिन्न तरह के उद्योग धंधों में 18 हजार लोगों को मिलेंगे रोजगार के अवसर

नागौर. नागौर के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर यहां के औद्योगिक क्षेत्रों की दशा-दिशा बदलने के लिए नागौर सहित बाहर से बड़ी संख्या में आए उद्यमियों ने नए व्यवसाय करने की हामी भरी। बुधवार को आयोजित इनवेस्ट समिट नागौर-2021 नागौर के औद्योगिक विकास की नई कहानी लिखने की दृष्टि से मंगलमय रही। इनवेस्ट नागौर में करोड़ों रुपए की लागत से औद्योगिक निवेश के एमओयू और एलओआई किए गए और इस योजना को मूर्त रूप दिए जाने पर आगामी दिनों में यहां के हजारों युवाओं को रोजगार के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

समिट के दौरान राज्य सरकार की उद्योगों से जुड़ी जानकारी एवं सरकार द्वारा किए जा रहे सहयोग से उद्यमियों ने उत्साह दिखाया एवं कार्यक्रम के दौरान ही 2346 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू हस्ताक्षर किए गए। जिले में लगभग 437 औद्योगिक इकाइयों एवं निवेशकों द्वारा सोलर, रियल एस्टेट, मिनरल, केमिकल, एग्रो प्रोसेसिंग, बायो फ्यूल, होटल, चर्म, लवण, जैम्स एवं ज्वलैरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में 2346 करोड़ से भी ज्यादा के निवेश करने का समझौता हुआ, जिससे करीब 18 हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

