कृषि अधिकारी पहुंचे अचानक फसलों के बीच तो काश्तकार हुए हैरान

Nagaur. बाजरा, मूंग एवं ग्वार फसलों में मौसमी बीमारियों से बचाव के काश्तकारों को उपाय बताए

नागौर. जिला स्तरीय कृषि अधिकारियों के दल ने मंगलवार को नावां, गोविन्दी व मूण्डघसोई में प्राप्त अनुदान से निर्मित फार्म पौण्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान बाजरा, मूंग एवं ग्वार फसलों में मौसमी बीमारियों से बचाव के काश्तकारों को उपाय बताए। इसके साथ ही किसानों को राज किसान साथी एप के बारे में भी जानकारी दी। निरीक्षण दल में उपनिदेशक हरीश मेहरा, सहायक कृषि अधिकारी स्वरूपराम जाखड़, सहायक कृषि अधिकारी सरला कुमावत एवं कृषि पर्यवेक्षक विमल कुमार आदि मौजूद थे।

नागौर में शुरू हुआ टी-20 का महाकुंभ

नागौर. बासनी रोड स्थित शमशेर खोखर क्रिकेट एकेडमी में राज्यस्तरीय महिला एवं पुरुष टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई। आयोजन धर्मेन्द्र पंचोली ने बताया कि मंगलवार को खेले गए पहले मैच में उदयपुर और पाली के बीच खेला गया जिसमें पाली ने जीत हासिल की। दूसरा मैच टोंक और दौसा के बीच हुआ जिसने टोंक जीती। तीसरा मैच नागौर और डूंगरपुर के बीच हुआ। इसमे नागौर विजेता रही। अंपायर ॅ विनोद एवं जितेंद्र कुमार रहे। मैच के स्कोरर जितेंद्र थे।इसके पूर्व प्रतियोगिता का समारोहपूर्व शुभारंभ किया गया। इस दौरान नगरपरिषद सभापति मीतू बोथरा, पूर्व प्रधान ओमप्रकाश सेन, राजस्थान टी-20 क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शमशेर खोखर, नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष शिवकुमार राव, पार्षद नवरतन बोथरा एवं अधिवक्ता गोविंद कड़वा आदि मौजूद थे।

