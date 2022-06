जेजेपी के अध्यक्ष अजयसिंह चौटाला ने खरनाल में रखी तेजाजी मंदिर की नींव

नागौर. वीर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली खरनाल में अक्षरधाम व स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर बड़ा मंदिर बनाने की शुरुआत शुक्रवार को की गई। करीब 400 करोड़ से बनने वाले तेजाजी के मंदिर की नींव का शिलान्यास हरियाणा की जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के अध्यक्ष अजयसिंह चौटाला ने रखी। चौटाला ने नींव रखने के बाद धर्मसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए चौटाला ने कहा खरनाल में तेजाजी का भव्य मंदिर बनेगा, जिसे विश्व भर के लोग देखने आएंगे।

Ajay Singh Chautala laid the foundation of Tejaji temple in Kharnal