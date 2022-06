खरनाल में बोले अजयसिंह चौटाला - 50 करोड़ दूंगा तो ईडी पीछे पड़ जाएगी, पर मंदिर का काम बंद नहीं होने दूंगा

खरनाल में वीर तेजाजी महाराज के मंदिर नवनिर्माण का शिलान्यास एवं धर्मसभा का आयोजन

- प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ हरियाणा से भी बड़ी संख्या में आए तेजा भक्त

नागौर. सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की जन्म स्थली खरनाल में अक्षरधाम व स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर भव्य मंदिर बनाने को लेकर चल रही मुहिम के तहत शुक्रवार को निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त में चांदी की ईंट रखकर शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हरियाणा की जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के अध्यक्ष अजयसिंह चौटाला सहित पूर्व मंत्री राजेन्द्र चौधरी, पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, आईएएस अधिकारी आरुषि मलिक सहित मंदिर निर्माण समिति के पदाधिकारियों ने विधि-विधान से पूजा अर्चना के बाद नींव रखी।

Ajay Singh Chautala said in Kharnal- will not let the temple work stop