VIDEO...दीपोत्सव पर रेड अलर्ट मोड पर रहेंगे जिले के सभी अभियंता

Nagaur. बिजली गुल होने पर उपभोक्ता कर सकेंगे फोन, डिस्कॉम ने किए नंबर जारी

-जिले में 50 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर बदले, डिवीजनवार अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों की हुई व्यवस्था

-दीपावली के दौरान 1700 कर्मचारियों की टीम अधिशासी एवं सहायक अभियंताओं के साथ फील्ड में रहेगी तैनात

22 से 25 अक्टूबर तक चौबीस घंटे खुला रहेगा कंट्रोल रूम

All the engineers of the district will be on red alert mode on Deepotsav