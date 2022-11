VIDEO....साल के आखरी चंद्रग्रहण में दिखा अद्भुद खगोलीय नजारा

Nagaur. चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा ब्लडमून यानि की रक्तिम आभा में नजर आया

-सूतक लगने से ग्रहण के मोक्ष काल तक बंद रहे मंदिरों के कपाट

Amazing astronomical view seen in the last lunar eclipse of the year