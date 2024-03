VIDEO...हल्की बहस के बीच परिसंशोधित जल उपयोग के लिए अनुबंध करने एवं कलक्ट्रेट चौराहा का श्रीराम सर्किल नाम रखने का प्रस्ताव पारित

नगरपरिषद बोर्ड की बैठक में जेएसडल्यू से तीन रुपए प्रति किलोलीटर पर अनुबंध करने कर रखा गया था प्रस्ताव, पार्षद धर्मेन्द्र पंवार ने इसके लिए समिति बनाकर इसको और बेहतर रखने का दिया सुझाव तो समर्थक एवं विरोधी पार्षदों में हुई बहस, पार्षद गोविंद कड़वा ने सफाई व्यवस्था एवं सीवरेज से टूटी सडक़ को दुरुस्त कराने आदि की मांग

Amidst mild debate, the proposal to enter into a contract for revised water use and to name the Collectorate intersection as Shri Ram Circle was passed